Ceferin, linea dura con i club ribelli Infantino: «No, è meglio il dialogo»

Massimo Sarti

Sanzioni sì o sanzioni no per i club fondatori della Superlega, nonostante il progetto sia fallito? La polemica è stata riaccesa dalle rivelazioni nelle scorse ore della Espn, secondo cui le società ancora legate al progetto Superlega rischierebbero due anni di squalifica dalle competizioni Uefa.

Per il media americano, negli ultimi dieci giorni, la confederazione continentale presieduta da Alexander Ceferin avrebbe avuto contatti con i 12 club inizialmente ribelli trovando un accordo, per sanzioni lievi e per la volontà di non andare avanti con la creazione della Superlega, con le sei inglesi (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal) e con l'Atletico Madrid. Sarebbe vicina l'intesa con l'Inter, mentre al momento nessun accordo con Barcellona, Real Madrid, Juventus e Milan.

Non si è fatta attendere la reazione di fonti vicine alla Superlega: «Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c'è un ordine di un tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente». Il riferimento è alla misura cautelare emessa nelle ore calde dell'annuncio della Superlega da parte del tribunale di commercio numero 17 di Madrid, secondo cui Fifa, Uefa, leghe e federazioni nazionali non possono prendere provvedimenti contro i club. Pur ribadendo il proprio no alla Superlega si è mostrato cauto su eventuali sanzioni il numero uno della Fifa Gianni Infantino, parlando all'Équipe: «Bisogna stare attenti, bisogna pensare anche alle conseguenze, perché quando si punisce un club vengono puniti anche giocatori, allenatori, tifosi, che non c'entrano».

In Italia si sta creando un dibattito per certi versi simile a proposito delle decisioni del Consiglio della Lega di Serie A che, oltre a stabilire l'inizio del prossimo massimo campionato per il fine settimana del 22 agosto, ha varato la nuova Coppa Italia con la partecipazione solo di squadre di A e B. Varie sono state le proteste, tra cui quella della Lega Pro. «Siamo di fronte a un paradosso, a un'ipocrisia. Questo nuovo torneo ha motivazioni pericolosamente simili a quelle della Superlega». Così il condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo.

Venerdì 7 Maggio 2021

