Cedric si presenta «Cancelo? Sono un altro giocatore»

MILANO - «All'Inter per mostrare il mio calcio al massimo delle possibilità. Spero sia sufficiente per restare». Fino a giugno sarà un giocatore nerazzurro in prestito dal Southampton. Ma l'obiettivo di Cedric Soares è di convincere proprietà e dirigenza a esercitare il diritto di riscatto (per 12 milioni), come da accordi coi Saints, a stagione conclusa «perché l'Inter è una società fantastica, davvero molto organizzata - ha proseguito il classe '91 portoghese in conferenza - e il mio obiettivo è dare tutto me stesso per rimanere, altrimenti non sarei venuto. L'Inter mi è sempre piaciuta, ho avuto modo di giocare in Portogallo e in Inghilterra, ma qui realizzi davvero di essere in un grande club».Per l'ex Sporting Lisbona e Southampton, di professione terzino destro («anche se qualche volta ho giocato anche a sinistra»), immancabili i paragoni con Cancelo «ma siamo diversi come giocatori. Siamo compagni di nazionale, ma paragonarci è difficile perché Joao gioca anche ala- ha concluso Cedric -. Il numero di maglia? Il 21, con cui sono diventato xampione d'Europa nel 2016. Ora spero di esserlo anche in Italia».(A.Agn.)