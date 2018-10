Cavalli, bellezza e spettacolo

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiCentovent'anni di Fieracavalli, che torna da oggi a domenica alla Fiera di Verona. Con tanta tradizione ma strizzando l'occhio anche alle novità di un mercato che non resta insensibile alla contaminazione con altri settori, come quello del turismo.Ogni anno, per l'occasione, arrivano oltre 160mila appassionati dall'Italia e dall'estero. Centrale resta ovviamente il cavallo: a Verona tremila esemplari di 60 razze di tutto il mondo, che sono stati portati da 35 associazioni di allevatori. Numerosi stand propongono, come sempre, tutta la gamma commerciale di prodotti di settore. Girando per la fiera infatti, si va dai produttori di scuderie e trailer per trasporto cavalli, fino a selle, al vestiario e ai caschi alla moda. E poi ci sono come ogni anno le numerose le novità presentate al salone come il fieno biologico che si mantiene umido, lo zainetto-airbag che protegge la schiena del cavaliere in caso di cadute, la coperta-asciugatrice per il manto dell'animale, le staffe di sicurezza che evitano infortuni alle caviglie, fino al tapis-roulant a misura di cavallo, per allenamenti e riabilitazione. Senza dimenticare la tutela degli animali. Prosegue infatti l'impegno della kermesse per salvaguardare i cavalli. Ma Fieracavalli è anche un appuntamento sportivo: nei quattro giorni di apertura, sono decine le gare in calendario con i concorsi ippici targati Federazione italiana sport equestri (Fise). L'evento più atteso è il Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup che porta in città i campioni del salto ostacoli internazionale.Per i semplici curiosi, il calendario di iniziative è ricco di occasioni. Dalle offerte di equiturisimo, per pianificare viaggi nella natura in sella a un cavallo, al Villaggio del bambino, che consentirà il battesimo per i più piccoli che non hanno mai cavalcato.riproduzione riservata ®