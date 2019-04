Cavalcavia a passo d'uomo

Greta Posca

Il modello è oltreoceano. La celebre e bellissima High Line di New York. Una ex sopraelevata del treno che dopo decenni di disuso è stata convertita a parco pubblico a mezz'aria: 2 chilometri di prati e panchine a dieci metri d'altezza, visitati ogni anno da 5 milioni di turisti.

Il Comune ci prova con tre cavalcavia: Monteceneri, Corvetto, Bussa che chiudono per divertimento alle auto ad agosto per ospitare tornei di gioco, attività di giardinaggio di orti didattici, spettacoli, letture. Ieri Palazzo Marino ha lanciato un bando che prevede l'affidamento, in via sperimentale, di una porzione del Cavalcavia Bussa, area dei parcheggi, per 12 mesi (rinnovabili per altri 12) e per una parte dei cavalcavia di Corvetto e Monteceneri, per una durata compresa tra i 5 e i 20 giorni ad agosto. Per questi ultimi due sarà predisposta la chiusura al traffico, forti del fatto che in agosto le auto sono in caduta libera. L'intervento sul cavalcavia Bussa anticiperà invece la rigenerazione complessiva del ponte per cui l'amministrazione ha indetto un concorso di progettazione. La proposta vincitrice è in fase di progettazione definitiva, con l'obiettivo di inizio lavori nel 2021. L'area che verrà data in concessione, e destinata al pubblico, è di un terzo, un chilometro e mezzo circa per un canone minimo di 55mila euro. E chi vince dovrà proporre anche un progetto temporaneo per l'animazione estiva di alcuni spazi dei cavalcavia di Corvetto e di Monteceneri. L'intervento, che comporterà la chiusura alla viabilità dei due ponti, sarà l'occasione per il Comune di studiare i flussi automobilistici dei percorsi alternativi e gli effetti della possibile demolizione di Corvetto e della rifunzionalizzazione del Monteceneri. Sul cavalcavia Corvetto il sindaco Giuseppe Sala già nelle scorse settimane aveva ribadito in un incontro pubblico la volontà di «accelerarne l'abbattimento», già approvato nel Pums 2018. «Non solo perché il livello di utilità è scarsissimo, ma è qualcosa per cui bisogna avere anche la saggezza di lavorare insieme».

