Cat Power, la forza della musica

Massimiliano LevaUn nome d'arte scelto ispirandosi alla scritta letta su un berrettino da camionista.Charlyn Chan Marshall, classe 1972, dal 1995 con lo pseudonimo Cat Power è una delle voci più belle del panorama musicale americano. Non solo la voce, toccante, profonda, ma anche il puro talento da cantautrice sui generis a darle tanto merito: uno stile che attraversa il rock, il blues, il folk, persino il country, il soul. E poi quelle liriche che attraversano i suoi testi, tanto suggestivi quanto la musica. Il suo disco più recente, Wanderer, arriva a sei anni di distanza dall'ultimo Sun, che già era un album particolare. «Quello della rinascita», come aveva spiegato lei. «Musica scritta per guardare avanti, per alzarsi e camminare con forza verso il futuro». L'ultimo lavoro, in un certo senso, si inserisce proprio in quel solco di speranza, di crescita e anche di guarigione da malsane abitudini da bad girl. Emozioni intense che hanno dato vita a undici canzoni che Cat Power presenta stasera all'Alcatraz, compreso il singolo Woman registrato con la collega e amica Lana Del Rey. «Ho vissuto per anni vagando da una meta all'altra, senza una dimora fissa, sempre in cerca di qualcosa, come facevano i vecchi cantanti folk. Le nuove canzoni sono nate con questo animo».Genio e sregolatezza, rabbia e dolcezza. Da non perdere.Il 6 novembre. Alcatraz. Via Valtellina 25. Ore 21 - 28 euro.riproduzione riservata ®