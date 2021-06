Casting a sinistra: quattro per Inzaghi in pole c'è Kostic

Alessio Agnelli

Inter, casting a sinistra e in attacco occhi su Ricardinho e Santos Borré, quarte punte low cost. Facendo attenzione ai conti e fiutando le occasioni che il mercato presenta. Ma, anche senza novità in uscita sul fronte Hakimi (Chelsea e Psg in lizza, ma ancora distanti dagli 80 milioni cash richiesti da Suning), Marotta e Ausilio si sono già messi al lavoro per puntellare la rosa di Inzaghi con due innesti, possibilmente a basso costo, ma funzionali al progetto e a coprire i buchi in organico.

Con Perisic in partenza (piace al Bayern Monaco) e Young ancora indeciso sul futuro (oltre all'offerta di rinnovo annuale dell'Inter, anche le proposte di Burnley e Watford), a sinistra serve, infatti, un titolare. E il nome forte è quello di Filip Kostic, classe '92 serbo dell'Eintracht Francoforte, 4 gol e 17 assist nell'ultima Bundesliga e un pallino del diesse Ausilio dal doppio incrocio (in Europa League) coi tedeschi di 2 anni fa.

Unica controindicazione il prezzo del cartellino: 25 milioni, bonus inclusi. E il più caro fra quelli dei giocatori sondati nelle ultime settimane. Sui 20 milioni, infatti, la valutazione di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Il primo inserito dai Blues (con Kovacic, Abraham e Zappacosta) a parziale contropartita nell'affair Hakimi, il secondo tra i preferiti di Marotta, che ne ha chiesta la disponibilità. E di 20 milioni anche la clausola di recesso di Mathias Olivera, 23enne uruguagio del Getafe, che si è autoproposto (lunedì gli agenti in sede), allargando la rosa dei candidati. Per l'attacco due, invece, i nomi nuovi: Rafael Santos Borré, classe '95 colombiano del River Plate (149 presenze e 56 gol) in regime di svincolo, e Ricardo Viana, detto Ricardinho, talento in erba (2001) del Gremio, sui 20 milioni (si vocifera di un'offerta nerazzurra di 9) di valutazione.

Intanto, da Copenaghen (dove dovrebbero volare Marotta e il dottor Volpi a stretto giro di posta), torna a parlare Christian Eriksen: «Grazie davvero a tutti per i dolci e bellissimi messaggi. Significa molto per me e la mia famiglia. Ora mi sento bene, considerate le circostanze. Devo ancora passare attraverso degli esami all'ospedale, ma sto meglio».

