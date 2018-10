Cassano riparte dell'Entella: «Sono pronto»

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Primo allenamento a Chiavari di fronte a 500 tifosi e conferenza stampa, anche se Antonio Cassano non è ancora ufficialmente un giocatore dell'Entella. «Finalmente, però, mi sono sentito di nuovo un giocatore. Sono a disposizione del presidente Gozzi. Se vuole mi sento prontissimo a dargli una mano. Anzi due.: FantAntonio spera di essere tesserato per il club ligure, a 36 anni, dopo una lontananza dal calcio ufficiale che dura da oltre 2 anni, a parte la breve parentesi estiva al Verona 15 mesi fa. Il fantasista promette che non ci saranno Cassanate e di aver intrapreso questa scommessa «per mia moglie e per i miei figli. Se avessi avuto 10 anni fa la testa che ho adesso sarei andato a giocare anche sulla luna e avrei vinto molto».Cassano senza troppi peli sulla lingua quando parla della Nazionale («Mancano i giocatori forti, Mancini non può fare i miracoli») e della serie A: «La Juventus fa un torneo a parte. Poi, al di là di Higuain e pochi altri, il livello è basso». A proposito di campionati, la Virtus Entella spera ancora di abbandonare la C per essere riammessa in B, come virtualmente stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie del vecchio Cesena. Oggi il Tar del Lazio esaminerà il ricorso di Figc e Lega B contro questa decisione.