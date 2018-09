Caso vaccini tutti al nido tranne uno

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vaccini, tutti e 600 in classe meno uno. Tutti i bambini di nido e materne che nei giorni scorsi avevano ricevuto la lettera del Comune perché non ancora in regola con le vaccinazioni hanno sanato la propria posizione. Tutti meno uno appunto.Infatti ieri mattina una mamma in via Barona ha perso le staffe ed ha chiamato la polizia quando ha saputo che la figlia di due anni non sarebbe stata accolta al nido perché non era in regola con la documentazione. Una maestra ha detto che avrebbe dovuto riportarla a casa. La donna ha spiegato di aver effettuato la prenotazione all'Asl ed era convinta che questo sarebbe bastato. Senza discutere oltremodo è andata via ma ha ritenuto di segnalare l'episodio alla polizia. Le forze dell'ordine le hanno però spiegato che non potevano fare nulla perché la scuola rispettava la legge.Intanto, l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera si è detto soddisfatto per la decisione del governo di mantenere l'obbligo delle vaccinazioni per frequentare i nidi e le materne. «Con la reintroduzione dell'obbligo vaccinale ci ha permesso di raggiungere in Lombardia, per i bambini da zero a sei anni, l'immunità di gregge fondamentale per salvaguardare la salute anche di chi a causa di patologie non può vaccinarsi».