CASO TRIVULZIO

Anche il prefetto vuole vederci chiaro sulla vicenda delle morti a catena nelle Rsa. Oggi pomeriggio Renato Saccone riceverà in corso Monforte i delegati del Comitato Verità e giustizia per le vittime del Trivulzio. «Illustreremo al prefetto la grave situazione che vede protagonista il Pio Albergo Trivulzio e in particolare l'impossibilità, tuttora esistente, di poter incontrare i propri cari». I parenti non li vedono da tre mesi, ma anche in questa fase le visite sono negate: questioni di sicurezza, secondo la Regione. I parenti delle vittime sostengono invece che il divieto continui per «nascondere una situazione ancora grave e fuori controllo». Ne è convinto Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato, che la prossima settimana verrà trasformato in associazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

