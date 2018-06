Caso Pozzi, la svolta: «Il mandante è la figlia»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloC'è un nome nel registro degli indagati per l'omicidio di Maurizio Pozzi, il commerciante di 69 anni ucciso nel suo appartamento in via Gian Rinaldo Carli il 5 febbraio 2016 con una serie di colpi alla testa inferti con un'arma contundente mai ritrovata. È una svolta anche perché il presunto assassino ha lo stesso cognome della vittima.Secondo il pm Antonia Pavan, infatti, la mandante è la figlia del commerciante, la 45enne Simona Pozzi, che ha sempre lavorato (e ha continuato anche dopo) nel negozio di scarpe dei genitori all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Zanoli, nel quartiere Affori. La donna era stata sospettata dal primo momento, soprattutto in ragione del suo quadro finanziario disastroso e continue liti con il padre proprio per motivi economici. La donna avrebbe accumulato debiti per oltre 100mila euro perché spendeva per il vizio del gioco e per l'acquisto di droga.Eppure, per il gip Franco Rajnoldi Cantù, le prove raccolte non sono sufficienti per arrestarla. La richiesta cautelare avanzata dal pm Pavan contiene anche un'altra grave contestazione per la Pozzi: il tentato omicidio del padre avvenuto a Bergamo nel 2014, un episodio per il quale era stato arrestato l'esecutore materiale. Quel terribile pestaggio sarebbe stato commissariato proprio dalla figlia. L'ipotesi degli investigatori della squadra mobile è che la 45enne abbia avuto lo stesso ruolo anche per l'omicidio del 5 febbraio 2016 e sembra che l'assassino non sia stato ancora individuato. O, almeno, questo è quanto hanno lasciato intendere da via Fatebenefratelli, forse per evitare di scoprire carte ancora utili per le indagini. Si tratterebbe comunque di una persona attenta, al punto da coprirsi con la tenda di una finestra della camera da letto mentre colpiva il commerciante alla testa. In un primo momento si era pensato a una caduta accidentale, ma la quantità di sangue trovata nella stanza non giustificava una ferita prodotta dallo spigolo di un mobile. L'autopsia ha tolto ogni dubbio: almeno otto colpi, inferti con un oggetto pesante. Il destino della Pozzi è affidato al Riesame, a cui si è rivolto il pm dopo che il gip ha negato l'arresto. Nei prossimi giorni arriverà il verdetto, che potrà essere contestato da entrambe le parti in Cassazione.riproduzione riservata ®