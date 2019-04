Caso Pozzi, il Riesame: no all'arresto di Simona

Per la procura ha assoldato dei sicari per uccidere suo padre, Maurizio Pozzi, commerciante di 69 anni, assassinato nel suo appartamento in via Carli a Milano il 5 febbraio 2016. Per il Tribunale del Riesame però Simona Pozzi non deve essere arrestata.

Si fa sempre più complessa dunque la vicenda processale della 46enne accusata dai pm Antonia Pavan e Alberto Nobili di essere la mandante dell'omicidio del padre. Prima il gip ha negato la custodia in carcere, poi un primo Riesame ha detto sì all'arresto ma la Cassazione ha annullato tutto e rimandato di nuovo la decisione al Riesame. Che ora ci ha ripensato.

La Suprema Corte ha scritto a gennaio che, in sostanza, mancano le prove che conducano a lei come mandante. Una linea che ora il Riesame ha sposato.

La donna, difesa dal legale Franco Silva, è rimasta sempre libera, anche se indagata per omicidio volontario. Le indagini dei pm, in particolare, avevano messo in luce che avrebbe «dilapidato» in pochi anni circa 800mila euro del patrimonio del padre, storico commerciante di scarpe ad Affori.(G.Pos.)

