CASO ORTOMERCATOBusta con proiettilea dipendente SogemiUna busta con un proiettile è stata recapitata a casa di un dipendente di Sogemi, la società che gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano. Ne ha dato notizia la stessa società. Nella busta c'era anche un breve messaggio: «I bastardi si castigano. Ora tocca a te». Il destinatario è un funzionario che si occupa di controllare che le cooperative di facchinaggio siano in regola con il protocollo anti infiltrazioni siglato in prefettura.VICINO AL DUOMOClochard mortonei bagni pubbliciUn clochard è stato trovato morto ieri mattina nei bagni del parcheggio della Rinascente nella centralissima via Agnello, a due passi dal Duomo. A trovare il cadavere è stato il personale del parcheggio, che ha subito dato l'allarme. Gli agenti della questura non hanno rilevato segni di violenza sul corpo del senzatetto, che aveva 64 anni. L'ipotesi è che si sia sentito male ed abbia cercato soccorso nei bagni.