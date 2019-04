Caso De Rosa, l'imputata: «Ho fatto tutto io, mio figlio non c'entra nulla»

«Sono colpevole al 100% di avere ucciso Andrea La Rosa, mio figlio non c'entra niente. L'ho fatto perché La Rosa ha minacciato me e i miei nipoti». Continua a difendere il figlio Raffaele Rullo Antonietta Biancaniello, imputata con lui di omicidio volontario e occultamento di cadavere per il delitto dell'ex calciatore del Brugherio calcio, trovato morto in un fusto di benzina nel bagagliaio dell'auto della donna il 14 dicembre 2017.

La Rosa per i pm fu ucciso da madre e figlio nella cantina del palazzo dove abitava la donna a Quarto Oggiaro. I due avrebbero messo il corpo in un fusto di benzina e gli avrebbero versato addosso l'acido che lo ha asfissiato. «Ho ammesso il delitto fin da subito - ha detto la donna ai giudici - l'ho ucciso per mio figlio e per la mia famiglia». E ancora: «Non chiedo perdono, non chiedo scusa, chiedo solo di capirmi». Si torna in aula l'8 aprile per la discussione dei pm Maura Ripamonti, titolare dell'inchiesta insieme all'aggiunto Eugenio Fusco.(A.Cal.)

