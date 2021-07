Caso camici, verso la chiusura indagini per il presidente lombardo Attilio Fontana e per altri quattro indagati. Quando venne alla luce il «conflitto di interessi» sulla fornitura per mezzo milione di euro di camicie altri dispositivi sanitari assegnata alla società del cognato, Andrea Dini, nell'aprile 2020, in piena emergenza Covid, Attilio Fontana si sarebbe mosso per trasformarla in donazione e risarcire personalmente il fratello di sua moglie per ciò che aveva già «fatturato», anteponendo «all'interesse pubblico, l'interesse e la convenienza personali». Con il risultato che furono consegnati alla centrale acquisti regionale Aria solo 50mila dei 75mila pezzi previsti. Una presunta «frode» per «tutelare l'immagine politica del presidente della Regione Lombardia». Ecco l'accusa di frode in pubbliche forniture contestata dalla Procura a Fontana, cui è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini, coordinate dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas. Atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per lo stesso reato anche per Andrea Dini, titolare di Dama, per Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria, per la dirigente della centrale acquisti Carmen Schweigl. Infine, per Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione. Per Dini e Bongiovanni è stata stralciata per l'archiviazione un'ipotesi di turbativa.

«Sono molto amareggiato per le questioni di carattere morale e politico che emergono da questa vicenda e che rappresentano esattamente il contrario della verità», ha commentato Fontana, difeso da Jacopo Pensa e Federico Papa. «La verità è un'altra - ha aggiunto -. Dimostrerò che quella teoria è completamente errata e che rappresenta il contrario della verità dei fatti».



