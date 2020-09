Caso camici, la Finanza nella sede della Diva

Caso camici, perquisizioni in casa Dini. La Guardia di Finanza ieri ha eseguito delle acquisizioni per ricostruire l'assetto societario della società Dama, il cui titolare è Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, coinvolto nell'inchiesta sula fornitura di camici, poi trasformata in donazione, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In particolare le acquisizioni hanno riguardato Trust Diva. La Dama, società che detiene il famoso marchio Paul&Shark, ha come ceo Andrea Dini, fratello di Roberta, moglie di Fontana. La moglie del presidente lombardo è parte attiva dell'impresa in quanto vi partecipa come socia al 10% attraverso la Divadue Srl. La Diva spa, invece, detiene il 90% di Dama spa che ha come socio al 90% una fiduciaria del Credit Suisse che amministra un trust denominato Trust Diva.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

