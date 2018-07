«Caso Antinori, la segretaria lo ha aiutato: datele 20 mesi»

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per il furto di ovuli all'interno della clinica Matris di Severino Antinori, il pm Maura Ripamonti ha chiesto di condannare a 1 anno e 8 mesi l'ex segretaria del ginecologo Bruna Balduzzi, che ha scelto, con altre due persone, di essere processata con rito abbreviato. Oltre a lei e al medico romano, altre 16 persone sono accusate a vario titolo di aver prelevato e poi venduto a delle coppie ovuli destinati alla fecondazione eterologa e di essersi appropriati di materiale biologico.Il pm ha anche sollecitato una pena di 8 mesi per altri due imputati, mentre per la difesa la Balduzzi merita l'assoluzione perché è estranea alla vicenda.Antinori nel febbraio scorso è già stato condannato a sette anni e due mesi per aver prelevato ovociti a un'infermiera spagnola contro la sua volontà. Vicenda per la quale anche la ex segretaria della clinica Matris è stata condanna a cinque anni due 2 mesi. La decisione del gip sulla sua posizione e su quella degli altri imputati che hanno preferito il rito ordinario è attesa per il 20 luglio.(A.Cal.)riproduzione riservata ®