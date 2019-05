Casillas, infarto parato ma carriera finita

Marco Zorzo

MILANO - Iker Casillas (che compirà 38 anni lunedì 20) se lo ricorderà per sempre il primo maggio di quest'anno. Allenamento mattutino per il Porto e lui, ex numero uno del Real Madrid e della Spagna campeon d'Europa (due volte) e mondiale in Sudafrica, nel 2010, ha accusato un malessere, è stato soccorso immediatamente dai medici sportivi che si sono resi conto della situazione e hanno predisposto il trasferimento nel più grande ospedale privato della città, il Cuf.

Operato dopo l'infarto al miocardio (gli è stato applicato uno stent coronarico), Casillas, che non è in pericolo di vita rimarrà ricoverato fino al termine della settimana nell'Ospedale Cuf di Oporto.

Si sa che potrà tornare a una vita normale con la compagna Sara e i loro due bambini, ma ci sono molti dubbi sul fatto che possa continuare a giocare. Dallo staff medico del Porto filtra che dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi e poi si vedrà: adesso è troppo presto per pronunciarsi. Il campione del mondo spagnolo ha un contratto (rinnovato di recente) fino al 2020 ma tutto ciò, secondo quanto scrive A Bola, «verrà analizzato in un secondo momento, con calma e con il dialogo». Adesso sono prioritarie le sue condizioni di salute, e conforta il fatto che «come uomo, tornerà perfettamente ristabilito», frase del medico del Porto Nelson Puga riportata dal giornale. Quanto al calcio giocato, non è ottimista il cardiologo spagnolo, ed ex giocatore del Real Madrid di basket, Juan Antonio Corbalan, secondo il quale Casillas non potrà tornare in campo. «Non si può giocare a calcio con uno stent coronarico - ha detto Corbalan a TVE -, e soprattutto non può farlo un portiere. Iker tornerà a fare una vita normale, ma non sarà più uno sportivo professionista».

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA