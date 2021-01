Casi in calo, ma più pazienti in intensiva

Meno tamponi (23.182 ieri contro i 31.809 di sabato) e meno casi rilevati (1375 nelle ultime 24 ore, contro i 1535 del giorno prima), ma una percentuale tra positivi e test che sale a 5,9%: sabato era crollata al 4,8%. E i dati della Lombardia sono in linea con quelli di Milano e della città metropolitana: tra capoluogo e hinterland i nuovi casi di Covid certificati nelle ultime 24 ore sono 373, contro i 466 di sabato. In città sono scesi a 163 dopo i 216 della giornata precedente.

I decessi sono stati 44, dopo l'impennata di sabato (erano stati 104). Continua il calo dei ricoveri nei reparti Covid, -71 ieri, ma si registra un'impennata di quelli nelle terapie intensive: sette pazienti in più, dopo o -10 di sabato. In calo in guariti: dai 2178 di sabato a 795 di ieri.

