Casi in calo e aumento dei decessi

Sono 912 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 22.699 tamponi, per un rapporto del 4%, in calo rispetto al 6,3% di lunedì. Diminuiscono di 10 i ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono di 55 quelli in altri reparti. I decessi sono 63. La maggioranza dei nuovi casi si registra a Milano, 313, di cui 149 in città. Secondo il quotidiano bollettino della Regione Lombardia tra le province seguono con 114 casi Brescia e 80 Pavia. Segue Como + 67, Varese + 66, Mantova + 52 e Sondrio + 50. La provincia di Monza e Brianza segnala 45 casi più di lunedì, Lecco + 35, Lodi + 25, Cremona + 17 e Bergamo + 16.

Sul fronte dei vaccini, fino al 31 gennaio, in Lombardia, tra personale sanitario, sociosanitario, ospiti e operatori delle Rsa, sono state vaccinate 305.814 persone: di cui il 74% prime dosi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 05:01

