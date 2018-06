Casellati-5Stelle, scontro sui vitalizi

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniOrmai è scontro fra il M5s e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sulla questione vitalizi. Se infatti il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il taglio degli assegni che vengono erogati agli ex deputati, la collega a Palazzo Madama frena e chiede «soluzioni condivise».Casellati ha ammesso di avere «qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti». Un atteggiamento che provoca le ire dei pentastellati come dimostrano le durissime parole del vicepremier Luigi Di Maio: «I vitalizi non sono diritti acquisiti ma privilegi rubati. Non possono esistere nel nostro governo». Molto severo anche il commento del senatore 5Stelle Nicola Morra: «Invitiamo la presidente a ricordarsi di ciò che lei stessa auspicava poche settimane fa dando un'accelerazione alla norma. La avvisiamo: noi del Movimento 5Stelle non faremo sconti». Più morbida la posizione di Fico, che però non ha intenzione di cedere: «Non c'è nessuno scontro istituzionale, il presidente del Senato sa che avremmo proceduto con la delibera. Faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada».Secondo i calcoli del presidente della Camera, la delibera che ha presentato per l'applicazione del sistema contributivo agli assegni che vengono erogati agli ex deputati porterebbe risparmi per 40 milioni l'anno. Il provvedimento non metterebbe in discussione il diritto dei deputati di percepire una pensione, ma «riduce l'assegno dei vecchi parlamentari calcolato con il vecchio sistema retributivo». Solo che gli ex parlamentari sono già sul piede di guerra contro un atto che definiscono «incostituzionale».Interessati sarebbero 1.405 deputati: di questi 1.338 subirebbero un taglio che va dal 10 al 90% dell'assegno.Fico ha promesso che rinuncerà all'immunità parlamentare nel caso di ricorsi. Troppo importante è portare a termine una battaglia che potrebbe restituire slancio all'immagine di un Movimento un po' offuscata dall'attivismo dell'alleato di governo e vicepremier Matteo Salvini.riproduzione riservata ®