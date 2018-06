Case, spallata agli abusivi

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUn altro pezzo di città liberato. L'operazione di ieri rientrava nella nuova linea tracciata dal questore Marcello Cardona, che dopo lo sgombero di via Cavezzali, ha ordinato di allontanare gli occupanti abusivi da 12 abitazioni di un grande condominio in via Palmanova 59. Ben 500 agenti si sono presentati alle 9 e in un paio d'ore hanno mandato via una ventina di nordafricani che vivevano nelle case di proprietà di MM. C'erano solo due italiani e uno di loro, 58anni, è riuscito a bloccare le operazioni per alcune ore minacciando di lanciarsi nel vuoto da una finestra del quarto piano. I pompieri hanno gonfiato un materasso dai vigili del fuoco che, dopo una lunga trattativa, sono stati autorizzati dalla polizia a salire al piano con l'autoscala. A quel punto il 58enne è corso all'interno dell'appartamento per non farsi bloccare ma è stato fermato da alcuni agenti già posizionati dentro.Poco prima di questo momento di concitazione, una decina di manifestanti legati ai movimenti per la casa hanno raggiunto il marciapiede di fronte all'ingresso del civico 59 per manifestare contro lo sgombero. L'azione è durata appena dieci minuti, poi si sono allontanati senza incidenti.Il blitz è stato anche l'occasione per realizzare un censimento degli occupanti abusivi, parte dei quali saranno sistemati in alloggi alternativi. «Lo sgombero è un ulteriore contributo per garantire sicurezza e legalità in città - ha detto il vicesindaco Anna Scavuzzo - i cittadini e gli inquilini lo chiedevano da mesi ed era giusto riportare tranquillità nel quartiere, dove il malessere era evidente. Il Comune con MM sta lavorando per la messa in sicurezza degli appartamenti: nel più breve tempo possibile saranno assegnati alle persone che sono in graduatoria e in legittima attesa di un alloggio».riproduzione riservata ®