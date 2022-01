Casa ripulita da quattro donne che incuranti delle telecamere se ne vanno con valigie, pacchi e porta abiti. Mentre lei e il compagno erano fuori città per le vacanze di Natale, le ladre le hanno svaligiato l'appartamento. È successo all'influencer Martina Maccherone, nota al popolo dei social anche per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni (con lei nella foto), con cui in passato ha anche lavorato. A denunciare l'episodio è stata la stessa ragazza sulle sue stories di Instagram, dove la seguono 127 mila persone. Maccherone prima aveva raccontato il dispiacere e lo shock per il furto subito e poi ha postato le immagini della telecamera di sorveglianza che ha filmato quattro donne, all'apparenza giovani e vestite alla moda, mentre le svaligiavano la casa. A commento del video la ragazza ha aggiunto: «Quattro donne, lo schifo».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

