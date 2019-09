Carta sceglie l'abbreviato per il furto delle magliette

Sceglierà di essere processato con il rito abbreviato Marco Carta, arrestato il 31 maggio scorso con l'accusa di aver rubato alcune t-shirt alla Rinascente, per un valore di 1200 euro. Con lui c'era un'amica, la 53enne Fabiana Muscas, infermiera all'ospedale a Cagliari. Per un addetto alla sorveglianza del grande magazzino, che quel giorno li aveva tenuto d'occhio a lungo, i due stavano cercando di portare via la merce dopo aver staccato le placchette antitaccheggio, ma non i dispositivi antifurto morbidi che, una volta raggiunta l'uscita, hanno fatto scattare l'allarme. In un sacchetto la donna aveva, oltre a acquisti regolari per 70 euro, anche le magliette e una specie di punteruolo usato per forzare i dispositivi antifurto.

Dopo essere stati presi in consegna dalla polizia locale, il giudice aveva deciso di non convalidare l'arresto per Carta ma solo per l'infermiera 53enne, fan di lunga data del cantante. Nel frattempo, però, le indagini sono andate avanti e il pm Nicola Rossato ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del grande magazzino milanese e ha sentito come testimoni alcuni dipendenti del negozio che si aggiungono ad altri testi già ascoltati nelle scorse settimane. Tutti elementi che rafforzerebbero l'ipotesi accusatoria secondo cui non solo la donna ma anche il vincitore del festival di Sanremo del 2009 sarebbe stato responsabile del furto aggravato. Adesso tutto si giocherà nel corso del processo che inizierà venerdì.(V.Gol.)

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA