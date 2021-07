Carroponte, 3 contagi. Ats: «Fate il test»

Tre contagi al Carroponte. L'Ats di Milano e Lodi ha rilevato tre positivi al Covid tra coloro che hanno frequentato lo spazio Carroponte di Sesto San Giovanni il 1° luglio. Una persona non è vaccinata, mentre le altre due avevano ricevuto una dose di vaccino anti-Covid il 26 giugno. Al momento non sono state rilevate varianti.

L'Ats, con la collaborazione della struttura stessa, aveva tracciato i presenti; ora ha contattato tutti coloro che erano sul posto in quella data e che hanno lasciato un recapito per invitarli a fare il tampone per la ricerca del virus. L'Agenzia per la Tutela della Salute, comunque, invita anche i non contattati, quindi tutti coloro che erano presenti al Carroponte quella sera, a sottoporsi al test andando nel punto tampone in cui si è più comodi tra le province di Milano e Lodi, senza appuntamento e specificando la frequentazione della struttura nella data indicata. Ma nel caso in cui i cittadini non fossero residenti o domiciliati nelle province di Milano e Lodi, occorre rivolgersi all'Ats o all'Asl di competenza territoriale.

L'Ats raccomanda di seguire la procedura a tutela della salute individuale e collettiva.

