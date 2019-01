Caro ticket, è crisi tra Sala e Fontana

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Obiettivo: uscire dall'assedio politico di Palazzo Marino per il caso aumenti dei biglietti Atm. Dopo gli attacchi si Salvini e il niet della Regione, ieri il sindaco si è rivolto direttamente ai milanesi, con un video postato sulla sua pagina Facebook: «Cari cittadini, la nostra intenzione è aumentare il biglietto di 50 centesimi, senza toccare gli abbonamenti annuali. Ma ho bisogno dell'autorizzazione della Regione e la Regione non la dà». Avanti tutta, però, dice Sala: «Ai milanesi chiedo un piccolo sacrificio per mantenere la qualità del servizio. Non voglio che Atm, schiacciata dai costi, finisca come Trenord». Ovvero un carrozzone che non funziona. Una stoccata al presidente della Regione. E Fontana ha subito replicato: «Il riferimento a Trenord è assolutamente inappropriato. Se Sala vuole fare del terrorismo io rispondo con il sorriso». La schermaglia promette di essere solo all'inizio.(G.Obe.)