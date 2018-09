«Caro Milan, così non va»

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Gattuso ringhia ancora. Non ancora smaltito la rabbia per l'1-1 di Cagliari. Inutile nasconderlo, anzi. «È stata una delle peggiori partite difensive da quando alleno il Milan: ci deve far riflettere». A Milan Tv Rino parla di difetti sui quali dovrà lavorare già a partire dalla sfida di Europa League col Dudelange, in programma giovedì in Lussemburgo.Parole di una delusione condivisa con tutta la squadra: «Mi piace vedere facce arrabbiate e tristi perché servono a capire che maglia indossiamo e che società siamo. Dobbiamo dare un segnale chiaro, non possiamo dare la sensazione che improvvisiamo». A Cagliari «è girata per il verso giusto ma a volte può andarti male. Non è stato un bel vedere».Le cose positive? «Siamo stati bravi poi a risalire». Ma non basta. Certamente per aumentare la sicurezza nei propri mezzi servirebbe una vittoria. «Le vittorie aiutano, sicuramente. Ma sia a Napoli che a Cagliari abbiamo lasciato roba per strada, quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo migliorare molto, anche giocare in campi che non ci piacciono magari stando meno belli ma senza dare l'impressione di essere allo sbaraglio».Per fortuna c'è Gonzalo Higuain anche se va aiutato. «Abbiamo il dovere di capire le sue caratteristiche. I movimenti che gli piacciono, il modo in cui muove la palla, dobbiamo conoscerci più in fretta possibile perché non abbiamo tempo da perdere». Di sicuro, rispetto a un anno fa, ora il Milan ha un leader nell'attaccante argentino anche se «non deve caricarci solo lui. Deve farlo l'ambiente, tutta la rosa, l'allenatore, dobbiamo essere noi».Una soluzione sarebbe quella di cominciare a utilizzare giocatori che fin qui hanno gioco poco o niente. «Dobbiamo capire ancora pienamente la forza di questo gruppo, facciamolo più velocemente possibile perché tanti di questi ragazzi ancora non hanno colto le loro piene qualità».riproduzione riservata ®