Carnevale di giochi nella tana di Leo

Mascherine e coriandoli a Leolandia per l'ultimo weekend di Carnevale. Al parco c'è da scoprire la Tana di Leo, il gioco-ristorante che attende i baby visitatori per festeggiare un Carnevale a misura di bambino: largo, quindi, ai travestimenti più curiosi, perché arrivano tre giornate all'insegna dl divertimento. I piccoli, accompagnati da mamma e papà, possono partecipare a una festa mascherata trascinante: c'è un grande playground al coperto dove possono scatenarsi, fra pareti d'arrampicata, scivoli e tanto altro. E poi l'animazione dei ragazzi di LeoStaff, con i truccabimbi, i canti e la baby dance. Infine, come ciliegina sulla torta, i bimbi possono gustare gli speciali menù: la scelta è vasta, fra pizza, carne alla griglia, hamburger, insalatone e golosi dolci fatti in casa.

A tenere compagnia c'è Leo, il simpatico leoncino dalla rossa criniera, amico del parco, che coinvolge con allegri canti, giochi di gruppo, scherzi, in un ambiente addobbato con palloncini e coloratissime stelle filanti. Tutti gli ospiti sono invitati a presentarsi mascherati, per dar vita a una sfilata di principesse, robot, uomini ragno.

Da oggi a domenica. Leolandia, Capriate San Gervasio (Bergamo). Orari: 11.30 - 15.30; 18.30-22.30. Info e prenotazioni 02 9090169

