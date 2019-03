Carnevale all'Acquario tra squali e coriandoli

Simona Romanò

Coriandoli e stelle filanti, frittelle e mascherine, giochi e allegria. Il Carnevale si festeggia a Gardaland Sea Life Aquarium con una carrellata di eventi: l'acquario, di 40 vasche, con oltre cinquemila esemplari, fra cui i temuti squali, è allestito con palloncini e buffe maschere per dare il benvenuto ai baby visitatori. Da domani parte il divertimento: dalle 13 si può incontrare la mascotte Prezzemolo e scattare simpatiche foto. Poi, alle 14 si entra nel vivo della festa fra quiz e colorate immagini: i bimbi, accompagnati dai genitori, scoprono come si travestono i pesci del Gardaland Sea Life per fuggire dai predatori. Ed ecco il pesce pipistrello a disco dalla forma appiattita come una foglia secca e il curioso pesce cometa. Domenica ricorre anche il World Wildlife Day, la giornata a tutela delle specie a rischio e i piccoli sono coinvolti in accattivanti attività: dalle 14, con mamma e papà, si cimentano in un laboratorio e attraverso materiali di riciclo, dal cartone ai pezzi di stoffa, realizzano il loro animale preferito. Tagliano e incollano per dar vita a una creazione unica, da portare a casa come ricordo della giornata.

Dal 2 al 5 marzo. Gardaland Sea Life Aquarium, Castelnuovo del Garda. Info gardaland.it.

