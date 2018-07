Carlotta, la svolta «Non fu strangolata»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniNuova svolta nelle indagini sulla morte di Carlotta Benusiglio, trovata senza vita la mattina del 31 maggio di due anni fa nei giardinetti di piazza Napoli. La stilista 37enne «con grande probabilità» si è suicidata con la sua sciarpa, che poco prima aveva legato al ramo di un albero, ed è stata stroncata da «un'asfissia prodotta da impiccamento».Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati i periti nominati dal pm Gianfranco Gallo - il professore Antonello Crisci e i medici legali Pasquale Giugliano e Carmela Buonomo - che hanno eseguito una nuova autopsia con la formula dell'incidente probatorio. Sul corpo della donna i medici non hanno riscontrato «lesioni riconducibili ad un eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo». In pratica, non ci sono prove che a togliere la vita a Carlotta sia stato il compagno, il 41enne Marco Venturi, indagato per omicidio volontario.La coppia da mesi aveva un rapporto molto burrascoso. Lei lo aveva anche denunciato, però poi aveva accettato di tornare con lui. Quella sera avevano litigato, bevuto troppo e vagato per Milano. E anche negli ultimi momenti di vita di Carlotta, con ogni probabilità, Marco c'era. Le telecamere di piazza Napoli, da quanto è emerso da una consulenza depositata dai legali della famiglia Benusiglio, mostrano la luce di un lampione oscurata dal corpo della 37enne. Venturi, che indossava un cappello bianco, era sul posto poco prima e poco dopo il suo decesso. A destare perplessità è anche la posizione in cui è stata trovata la 37enne: aveva le gambe semipiegate, che toccavano terra. Adesso però i medici legali ritengono probabile la «natura suicidiaria» di quella morte a cui i familiari non si rassegnano.La mamma e la sorella Giorgia non credono all'ipotesi del suicidio: da due anni si sbattono per tenere aperto e per fare piena luce sulla morte assurda di Carlotta. Adesso per loro resistere e sperare diventa ancora più difficile.riproduzione riservata ®