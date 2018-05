Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliUna tappa del tour e una festa con gli amici della generazione musicale anni Novanta. Mauro Ermanno Giovanardi questa sera passa da Santeria Social Club con La mia generazione tour, in cui il cantautore milanese ripercorre le tappe di un florido periodo del rock d'autore e indipendente italiano.«Erano i primi anni Novanta quando si affacciava una serie di gruppi e artisti alieni e non allineati all'industria musicale, che però ben presto si accorse delle potenzialità di quel movimento», racconta il cantautore, 56enne, ex La Crus. Per riercorrere gli anni della musica aliena ci saranno questa sera amici e colleghi: da Rachele Bastreghi a Cristina Donà, Mara Redeghieri, Edda e Cristiano Godano.«Ci tenevo che qui nella mia città ci fossero tanti amici che con me potessero raccontare quel periodo molto importante per tutti noi. In quegli anni ci siamo resi conto che le piccole rivoluzioni possono accadere se le congiunzioni astrali sono favorevoli. E se ci sono persone disponibili ad ascoltare. Sarà una festa fatta di tanta bella musica».