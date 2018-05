Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliTempo di rock, tempo di Magnolia Estate. La kermesse di musica ed eventi che accompagna i milanesi nelle notti estive a bordo Idroscalo apre oggi con un grand opening party. Protagonisti Casino Royale, nome storico della musica made in Milan, e anche la house di Lele Sacchi e Malla Grab dall'Australia.Il palinsesto del Magnolia non si ferma più fino a settembre. Tra i nomi più ghiotti The Damned (20/5), Bad Religion (11/6), St. Vincent (27/6), Albert Hammond Jr. (11/7), Benjamin Clementine (18/7), Flogging Molly (28/8). Festival nel festival il Mi Ami? (25 e 26 maggio) dedicato al rock indipendente e il Radar Festival (8 e 9 giugno), con Sampha, The Black Madonna, Charlotte Gainsbourg. E poi, i party a tema; il cibo dalla pizza allo street food passando per birre, aperitivi. E per chi oltre a essere nottambulo è anche un podista il 1° luglio si può cimentare nella Magnolia Run.Infine, da oggi per i nottambuli che non usano auto ogni venerd-domenica (dalle mezzanotte alle 4) parte la linea 188 notturna che collega Porta Vittoria Fs con Magnolia e ritorno.