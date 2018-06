Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliNemmeno il tempo di smaltire l'adrenalina accumulata per il successo del tour autunnale, che Fabri Fibra torna sul palco, questa volta per il suo Le vacanze tour. È la versione estiva di una formula live già ben rodata per il rapper di Senigallia Fabrizio Tarducci, in arte Fabri fibra, che parte nel nuovo viaggio a suon di rime domani dal Rugby Sound Festival di Legnano, in occasione di una serata, tappa del Flow Fest, a ritmo rigorosamente hip hop aperta dal collega Gemitaiz.Dissacrante, provocatorio, ma anche defilato dagli scontri che spesso contrappongono i rapper nostrani soprattutto sui social, Fibra ha presentato nei più importanti club italiani le tracce dell'ultimo lavoro da studio Fenomeno. Da fenomeno, per il rapper, è anche il pubblico che lo segue più che affezionato da quasi vent'anni, quelli trascorsi cioè dalla pubblicazione del duetto discografico Turbe giovanili. Lo stesso pubblico potrebbe essere anche il motivo che ha portato le radio italiane a trasmettere tanto le note firmate Fibra, così da incoronarlo ai Wind Music Awards come il più trasmesso dai network italiani. Lontano dalla quotidianità dei talent e dei programmi tv dai quali è stato anche corteggiato («mi sono sempre rifiutato - ha dichiarato di recente il rapper - ma penso che i miei colleghi siano bravissimi se riescono a tapparsi così il naso»), durante il concerto Fibra presenta una scaletta con i successi già consolidati e i brani pescati dall'ultimo album. Comprese le nuove Pamplona, che ha registrato in duetto con The Giornalisti, e Stavo pensando a te, il singolo già certificato doppio disco di platino.