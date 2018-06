Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliI Nickelback hanno scelto Milano. Il gruppo canadese capitanato dal cantante-chitarrista Chad Kroeger e impegnato nel tour europeo dedicato all'album The feed machine, stasera è al Forum di Assago, unica occasione per assistere in Italia a quello che la band ha ripetutamente descritto come il tour con la produzione più grande di sempre. Dalla Scozia all'Olanda, dove terminerà a fine mese, la carrellata di date live per i quattro canadesi paladini dell'hard rock, ma con la faccia da bravi ragazzi, è stata anche l'occasione per tornare a calcare le scene europee dopo la pubblicazione del nono lavoro della carriera.Kroeger e soci, ovvero Ryan Peake, Mike Kroeger e Daniel Adair, hanno dalla loro un curriculum che ha ormai superato il traguardo dei vent'anni d'attività e che comprende nove Grammy Awards e un seguito di pubblico che, dal successo planetario del singolo How you remind me (2001, definito da Billboard la canzone del decennio), non ha più smesso di crescere.Il 19 giugno. Mediolanum Forum. Via Di Vittorio 6, Assago. Ore 21. Biglietti da 58,65 euro.