Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliDue concerti, la stessa sera e sullo stesso palco, per le due anime diverse ma complementari dei Marlene Kuntz.Sarà un live speciale quello che la band cuneese porterà in scena questa sera ai Magazzini Generali, dove, più che un live i fedelissimi della band si troveranno coinvolti in un evento musicale intitolato Il doppio, con un primo set acustico e poi uno elettrico. «L'idea è nata come rappresentazione dei due volti della band - ha detto Cristiano Godano - come quello elettrico e furente dell'inizio, quello dei quattro ragazzi della provincia di Cuneo pronti a spaccare il mondo per farcela, oltre al successivo meno arrabbiato e che a un certo punto ha stupito anche parte del nostro pubblico».Il tema del doppio è poi quello che torna spesso nei testi che Godano ha confezionato in tanti anni di carriera e un numero infinito di concerti. «Non comprendo quelle band che fanno sempre la stessa cosa per l'intera carriera - ha detto sempre Godano - e massacrandosi le orecchie senza sosta in sala prova anche a cinquant'anni. Penso invece che sia più onesto intellettualmente variare ed esprimersi in modi diversi. Spesso è più facile attirare l'attenzione del pubblico suonando solo di rabbia, distorcendo le chitarre e utilizzando un impianto acustico esagerato. Se hai però dei sentimenti forti da esprimere, puoi ottenere lo stesso risultato ma con metodi differenti». Per l'occasione, con i Marlene Kuntz tornerà a suonare anche Davide Arneodo, polistrumentista visto spesso al fianco del gruppo in concerto e in album importanti per la storia dei Marlene Kunz. «Nel momento stesso in cui abbiamo pensato di proporre un set acustico nel nostro live - ha detto la voce del gruppo - è stato automatico coinvolgere Davide, i cui archi sono fondamentali per la nostra musica, suonata in un certo modo».riproduzione riservata ®