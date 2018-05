Carlo Mandelli Diciotto anni di carriera e un viaggio tra le note del cantautorato,

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliDiciotto anni di carriera e un viaggio tra le note del cantautorato, del rock e dell'elettronica, per tornare poi ancora alle origini. Tutto questo è raccontato (o meglio suonato) in RockBugo, il nuovo disco di Bugo, al secolo Cristian Bugatti, 45 anni. L'album sarà distribuito solo in vinile e sarà in vendita in anteprima al concerto di domani al Serraglio (e poi nel concerto a Roma).Bugo, cosa significa ripartire dalle origini del rock?«Significa ripartire dalle mie origini personali, ovvero dagli anni 90, quando ho iniziato a suonare. Allora ascoltavo i Nirvana e gli Oasis, ero un ventenne ribelle e un po' confuso. Però non così confuso da non pensare che il rock potesse essere la mia valvola di sfogo. Ora ho quarantacinque anni e, dopo diversi album e dopo un decennio in cui ho usato molto l'elettronica, voglio tornare alla base».Cos'è stata l'elettronica per la sua musica?«Una parentesi di vanità. Pensavo di essere figo praticando quel genere musicale. Però volevo solo liberarmi dall'immagine di menestrello alienato dei miei primi dischi dell'inizio Duemila».Cosa c'è invece dentro a RockBugo?«Le canzoni che raccontano chi sono e come vivo la vita, l'amore, la rabbia e le frustrazioni, la gioia e il divertimento. I diversi aspetti della vita, secondo il mio punto di vista, chiaramente».Torna a suonare anche a Milano: che rapporto ha con la città?«Sono cresciuto a Cerano, in provincia di Novara, ma a Milano abito dal Duemila. Mi piace molto viverci anche se non mi interessa seguire le tendenze. La vivo ancora da paesano».riproduzione riservata ®