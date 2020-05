Carlo Cecchi con Pirandello, Gioele Dix con Gianni Rodari e LE lezioni sulla salute.

Proseguono le iniziative online del Teatro Franco Parenti. Anche questa settimana sono numerosi i materiali da visionare sulla playlist youtube #CasaParenti e la pubblicazione quotidiana delle pillole video di Andrée Ruth Shammah sulla sua pagina facebook e su playlist youtube dedicata.

Domani si potrà vedere il memorabile allestimento di Carlo Cecchi del capolavoro di Pirandello, L'uomo, la bestia e la virtù, portato in scena nel 1976 con innumerevoli riprese fino a questa edizione televisiva del 1991: «Con Pirandello ho un rapporto doppio: lo considero, come tutti, il più grande autore italiano. E anche il più insopportabile. () Ma Pirandello è un punto focale, un nodo centrale nella tradizione italiana», spiega Cecchi.

Giovedì Gioele Dix propone la pillola letteraria dedicata a una favola di Gianni Rodari Il paese senza punta. Dix racconta di Giovannino Perdigiorno nel paese senza punta, dove tutti sono gentili, gli spigoli sono rotondi, i tetti sono fatti a pagoda, le rose non hanno le spine. Sabato l'intervento video di Luciano Floridi dal titolo Una lezione sulla Salute onlife, nelll'ambito dell'iniziativa Connessioni Digital Edition organizzata da Fastweb. (P.Pas.)

