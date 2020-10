Carla Accardi. Contesti. È il titolo della prima mostra monografica che si tiene al Museo del 900, a cura di Anna Maria Montaldo e Maria Grazia Messina, dedicata da un'istituzione pubblica all'artista astratta (1924-2014), a sei anni dalla sua scomparsa. La mostra presenta 70 opere tra dipinti, plastiche (sicofoil) e installazioni, insieme a fotografie e documenti dell'Archivio Accardi Sanfilippo, per documentare il contesto storico, sociale e politico con cui l'artista si è rapportata, anche rivelando i confronti linguistici con altri artisti e il suo coraggio di sperimentare in un momento in cui le istanze della pittura erano di competenza pressoché maschile. Dalle prime opere del secondo dopoguerra con l'adesione al gruppo Forma 1 alle sperimentazioni con materiali diversi. (S.Rom.)

Fino al 27 giugno. Museo del 900. Piazza Duomo. Orari 9.r

30-19.30; giovedì fino alle 22.30. Chiuso lunedì. Biglietti 10-8 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA