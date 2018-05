Carissima Milano è settima al mondo a pesare sono gli stipendi più bassi

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano, quanto ci costi. Setttima città più cara al mondo, mentre Roma è 28.esima in rapporto agli stipendi. È la classifica di Ubs Wealth Management sul rapporto tra salari e prezzi al consumo nelle varie città del mondo. Primeggia Zurigo (Svizzera), seguita da Ginevra (Svizzera) e Oslo (Norvegia), mentre Los Angeles (Usa) vanta il potere d'acquisto più alto a livello globale in base alla retribuzione media, con il 23,9% in più di New York (Usa).L'analisi si basa su 128 prezzi di beni e servizi. Indicativo è il taglio di capelli per signora, che costa 94,32 dollari a Zurigo contro i 22,60 di Kiev (Ucraina), i 12,17 di Città del Messico e i 7,50 de Il Cairo (Egitto). Milano èal 33.esimo posto per potere d'acquisto, con indice al 68,3, in coda a quasi tutte le città europee tranne Lisbona e Atene. Milano è indietro rispetto a Roma, che si attesta al 18 posto, con un indice dell'88,1. A pesare per Milano è il costo della vita rispetto a salari medi relativamente più bassi che in città altrettanto costose.