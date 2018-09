Carica Politano: «Ora il tris col Cagliari»

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Sono contento di come sta andando e come sono partito. Con Samp e Viola due vittorie importanti». E fondamentali per risalire la china in classifica, dopo un avvio di serie A da 4 (come i punti nei primi 4 turni di campionato) in pagella. A InterTv, Matteo Politano, prima di concentrarsi sul Cagliari, ha fatto un piccolo passo indietro, tornando sul 2-1 di martedì con la Fiorentina, «importantissimo per dare continuità alle 2 gare precedenti (Samp e Spurs, ndr)- ha chiosato l'ex Sassuolo -, anche se ci aspettavamo una gara difficile perché la Fiorentina sta bene. Siamo stati bravi e anche un po' fortunati. Ci stiamo dimostrando una grande squadra che non molla mai fino alla fine, dobbiamo continuare così e ci toglieremo tante soddisfazioni». Quindi, un occhio all'anticipo di domani (alle 20,30, al Meazza) con i sardi, «una sfida difficile, perché il Cagliari ci aspetterà nella sua metà campo e non dovremo concedere contropiede, né perder palloni - ha concluso Politano -. Il pubblico di San Siro? Ci sta aiutando tantissimo e continuerà ad aiutarci». (A.Agn.)