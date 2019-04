Carica Ancelotti: «Il Napoli è pronto»

MILANO - Ecco l'Europa League. L'andata dei quarti, stasera a Londra contro l'Arsenal. Gara da non fallire per il Napoli, reduce da due prove opache in campionato contro Empoli, ko 2-1) e Genoa (1-1- al San Paolo).

Tuttavia Carlo Ancelotti pensa positivo e carica i suoi per la partita all'Emitares Stadium: «La gara di domani sera (stasera, ndr) non è decisiva - spiega subito Carletto - ma indirizza la qualificazione e quindi le difficoltà che dovremo affrontare al San Paolo». Il tecnico sembra esporre un bel cartello a caratteri cubitali: a Londra si va senza paura ma anche pensando al ritorno. «Siamo pronti - dice deciso - altrimenti non saremmo qui. Non sono preoccupato, ci si può incazzare perché alcune volte bisognerebbe fare meglio le cose, ma questa squadra ha avuto un momento difficile negli ultimi 44 giorni, 9 giorni fa vincevamo a Roma».

E Ancelotti, sfogliando l'album dei ricordi sorride: «Ma ho un buon ricordo di Arsenal-Bayern...», riferendosi a un doppio 5-1 in Champions rifilato ai gunners. Ricordi, appunto. Anche Emery, condottiero dell'Arsenal, è pronto alla sfida, definisce Ancelotti «un grande», ma ricorda a tutti che anche lui è un mago di coppa, dall'alto delle sue tre Europa League in bacheca. «Con il Napoli - dice - ce la giochiamo alla pari. Abbiamo entrambi una grande storia, ma domani dobbiamo provare a vincere per giocarci tutto nel ritorno».

Non solo Arsenal-Napoli, stasera, sempre alle 21, altre tre sfide dei quarti di Europa League: spicca il derby spagnolo Villarreal-Valencia, Benfica-Eintracht (con rimpianti Inter) e Slavia Praga-Chelsea di Sarri.(M.Zor.)

