Caravaggio e Rembrandt si parlano di luce e tenebre e miracoli.I due sommi pittori si incontrano a Brera attraverso due capolavori esposti per la prima volta insieme. I maestri della luce, per l'ottava e ultima puntata dei «Dialoghi fra capolavori» voluti dal direttore James Bradburne, si confrontano attorno alla Cena in Emmaus. La prima custodita nella Pinacoteca dialoga con la Cena dei pellegrini di Emmaus dipinta da Rembrandt a 23 anni a Leyda, paese protestante in cui quindi il volto di Gesù non poteva essere ritratto. Per tre settimane, fino al 24 febbraio, i visitatori potranno vedere un «confronto mai visto e inedito, un'occasione unica», ha spiegato la storica dell'arte Letizia Lodi «Rembrandt che mette il Cristo di spalle, ha una pittura veloce, vespertina, dinamica in cui si avverte la sorpresa per lo straniero e tutta la composizione è essenziale ed efficace». Caravaggio invece «è più statico col Cristo assorto e procede per campiture». L'opera di Rembrandt è un prestito in arrivo dal Musée Jaquemart-André di Parigi, frutto di uno scambio tra Brera e il museo francese. Le mostre sono anche «un'occasione di studio per crescere le nostre conoscenze sulle opere - ha spiegato il restauratore Andrea Carini -, tanto che in una recente indagine riflettografica a raggi infrarossi abbiamo scoperto con grande sorpresa che sul lato sinistro della composizione della cena in Emmaus c'era un paesaggio, che Caravaggio ha poi deciso di coprire».(P.Pas.)riproduzione riservata ®