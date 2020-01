Cappuccetto rosso e il Lupo sognatore

Simona Romanò

Un Cappuccetto Rosso acrobatico per stupire i bambini e anche un po' gli adulti. La celebre fiaba ritorna a teatro, stavolta interpretata in una versione inedita e originale, pluripremiata ai festival di teatro per ragazzi.

Sul palco, a dar voce a Cappuccetto Rosso, ci sono attori e danzatori-acrobati della compagnia EleinaD che, diretti da Michelangelo Campanale, si scatenano in piroette, volteggi e capriole. Uno spettacolo teatrale suggestivo, con giochi di luci, coreografie e costumi di forte impatto. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per appassionare i baby spettatori.

Un Lupo si prepara a cacciare: attenzione, qualsiasi animale del bosco può andar bene, perché l'importante è placare la fame, ma la sua preda preferita è la bimba con il mantello rosso. Lei è il pranzetto che vorrebbe tanto mangiare e che sogna sempre di agguantare. Cosa fa quindi il Lupo sognatore? Escogita un inganno perfetto per attirarla, ovvero un magnifico sentiero di fiori profumati. E a quel punto cosa accadrà? È tutto da scoprire. Tra citazioni di artisti da Goya a Turner e di cinema si arriva al finale a sorpresa, ovviamente. I bimbi ridono, pensano e sognano.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

