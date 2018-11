Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cappuccetto rosso, cassetti magici, i tre porcellini. Il fine settimana per i bambini offre tanti eventi sul palco. Domenica al Teatro Oscar primo appuntamento con la stagione per i bambini: torna CreAttori... per un giorno, laboratorio creativo per giovani che vorranno capire cosa significa essere: autori, attori, scenografi, costumisti, musicisti, registi (ore 15.30 - 15 euro).Al Teatro Wagner da domani al 25 novembre, Mitzi Amoroso e il cast dei suoi piccoli attori (tutti di età compresa fra i 7 e i 10 anni) propongono Cappuccetto Rosso Story, musical per bambini (ore 16 - 10 euro).Al foyer del Teatro della Luna domenica tocca ai Tre porcellini: la fiaba è raccontata dalla Casa delle storie e prevede la partecipazione degli spettatori, adulti e piccini (ore 11 -15-5 euro). Spettacolo addirittura a misura di under 3 è quello del Teatro 89. La compagnia Le Rondini (foto) domenica racconta La casa nel cassetto. In una casetta magica e colorata le semplici azioni quotidiane - mangiare, lavarsi, giocare e dormire - diventano sorprendente ed esilaranti per la piccola Pippi. Per bimbi tra i 18 e i 36 mesi (ore 11- 8 euro). (P.Pas.)