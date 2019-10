Capossela e il Medioevo da cantare

Vinicio Capossela canta le ballate per uomini e bestie agli Arcimboldi. Questa sera il cantautore mette in scena il recital tratto dal suo undicesimo lavoro in studio, uscito a maggio, e che si è aggiudicato il Miglior disco in assoluto al Premio Tenco. Lo spettacolo, pensato apposta per i teatri, sciorina un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, cavalieri erranti, fate e santi, mostra le similitudini tra passato e presente. Vinicio Capossela così racconta cosa accade sul palco con Ballate per uomini e bestie: «Lo spazio scenico buio si riempie con bagliori, stralci di affreschi e strofe per rileggere il mondo con gli strumenti della poesia, della filosofia e della denunzia». Promette che sarà «un viaggio nella terra in un momento in cui uomini e bestie non si distinguono nemmeno nel genere umano».

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

