Caporalato rider Uber, il pm: «Tre anni all'intermediario»

Il pm Paolo Storari ha chiesto una condanna a 3 anni e 10 mesi, in abbreviato, per Giuseppe Moltini, accusato di caporalato sui rider e uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell'inchiesta che aveva portato anche al commissariamento della filiale italiana di Uber, poi revocato a marzo dai giudici, dopo il riconoscimento del percorso «virtuoso» intrapreso dalla società. La sentenza del gup Teresa De Pascale è prevista per il 15 ottobre. Il 5 luglio lo stesso giudice ha mandato a processo Gloria Bresciani, manager (sospesa) di Uber, anche lei accusata di caporalato, la società di intermediazione Frc, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa. Ha inoltro accolto i patteggiamenti per Leonardo Moltini (3 anni), Danilo Donnini (2 anni), Miriam Gilardi (1 anno e 6 mesi).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

