Capodanno eco in Duomo con Miss Keta e Stato Sociale

Capodanno in piazza Duomo con Miss Keta, Coma_Cose e Lo Stato sociale. La festa aperta a tutti quest'anno sarà dedicata alla sostenibilità, a partire dal titolo Milano Capodanno For Future. Nell'evento promosso dal Comune (e affidato a la Artificio23 che ha vinto la gara d'appalto) interverrà anche Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell'Onu ma non solo. Una call to action lanciata attraverso i canali di Yes Milano e Rai Radio 2, saranno invita a postare un video su instagram con gli hashtag #CapodannoForFuture #MilanoForFuture per raccontare il loro buon proposito per un futuro migliore per tutti noi. I migliori video verranno selezionati per vivere Milano Capodanno For Future 2020 da un'area riservata sotto il palco. Per un capodanno sostenibile l'invito è ad arrivare in piazza usando i mezzi pubblici, mentre il concerto sarà illuminato con lampade a basso consumo e anche nelle fasi di montaggio del palco si useranno muletti elettrici, mentre tutto il personale utilizzerà borracce per evitare le bottigliette di plastica. Radio ufficiale dell'evento sarà Rai Radio2, con la conduzione di Filippo Solibello.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

