Capitani, ultima chiamata: d'ora in poi solo la fascia regolare

MILANO - Nessuno squalificato dopo la terza giornata del campionato di serie A. È quanto emerge dal comunicato della lega calcio relativo alla decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Così ci sono, ammonizioni varie a parte, soltanto multe di lieve entità erogate a carico di alcuni club. Pagheranno 3000 euro sia il Napoli che la Sampdoria a causa dei fumogeni accesi dalle rispettive tifoserie durante la partita giocata a Marassi. Duemila euro pagherà invece la Spal «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara contro il Torino. Per il momento nessuna sanzione nei confronti dei capitani che non hanno rispettato le disposizioni di utilizzare la fascia ufficiale, ma dalla prossima giornata non si faranno sconti, assicura il giudice sportivo.