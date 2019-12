CAPITAN RISCOSSA

Luca Uccello

MILANO - A Bergamo, domenica all'ora di pranzo, per i tre punti. Perché perdere rovinerebbe tuto, farebbe passare un brutto Natale al Milan. Già con il Sassuolo «speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere».

Capitan Alessio Romagnoli prende per mano la sua squadra e provare a condurla in Europa. Per riuscirci serve vincere su un campo difficile, serve farlo contro Gasperini: «Il Milan ha l'obbligo di vincere ogni partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta».

Serve l'aiuto di tutti, anche di Piatek: «Conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell'aiuto importante come autostima, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile». Un altro giorno è passato senza che da Ibra (o Raiola) sia arrivata una risposta al Milan.

Cresce il fastidio e pessimismo oltre che la preoccupazione nel cercare un'alternativa che sul mercato non c'è. Maldini & Boban aspettano fino a Natale

Anche l'ipotesi Mario Mandzukic sembra essere diventata difficile con la concorrenza di Borussia Dortmund e della stessa Atalanta. Intanto a gennaio Ante Rebic potrebbe tornare all'Eintracht Francoforte. L'esterno croato, arrivato nel corso delle ultime ore di mercato in prestito biennale in cambio di André Silva non è riuscito ad ambientarsi e per non perdere l'Europeo con la sua Croazia ha deciso di non voler più restare a Milano, con un allenatore, anzi due con Giampaolo, che non hanno intenzione di concedergli spazio. Dal Barcellona potrebbe arrivare Jean-Clair Todibo. Maldini sta trattando ormai da qualche settimana sul prezzo del cartellino del giocatore valutato dai blaugrana una ventina di milioni. Ma a frenare la chiusura della trattativa sarebbe la pretesa di inserire nel contratto la recompra.

Una clausola che non convince la dirigenza di via Aldo Rossi. In uscita verso Napoli oltre a Ricardo Rodriguez potrebbe esserci anche Frank Kessie che ha come alternativa quella dir aggiungere Cutrone in Premier League.

