Capita di spaziare in una sera dagli eclettici e tendenzialmente psichedelici Motorpsycho ai leggeri e ruspanti orchestrali di Mirko Casadei fino agli indie cinesi Wang Wen. Concerti eclettici oggi a Milano. I Motorpsyco sono al Live club di Trezzo d'Adda (ore 20, 28 euro). Il trio norvegese, attivo da quasi 30 anni, si presenta con il nuovo album The Crucible un sound psichedelico rivisto in chiave moderna. L'Orchestra di Mirko Casadei (foto) aspetta i milanesi alla Barona, in piazzale Donne Partigiane (ore 21, gratis) per una serata a tutto liscio. L'evento è inserito nell'ambito degli appuntamenti di OnDance di Roberto Bolle: musica e canzoni per raccontare i 90 anni di storia dell'Orchestra Casadei.

Infine, al Circolo Magnolia tocca al gruppo cinese indie dei Wang Weng, in pista dal 1999, nell'unica data italiana (ore 21.30, 16 euro).

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

