Caos tamponi, nuovi centri anticoda

Simona Romanò

«Garantire almeno centomila tamponi in più alla settimana», visto i contagi che continuano a salire e sono destinati a crescere ancora nelle prossime settimane. Ad oggi, sono oltre 200mila i test fatti al giorno nei centri lombardi. L'obiettivo dell'incremento settimanale di 100mila è stato fissato dell'assessorato regionale al Welfare per scongiurare il caos degli ultimi giorni con lunghissime code nei centri negli ospedali, ai drive through, davanti le farmacie. Il piano è stato messo a punto dal pool regionale insediato dalla vicepresidente Letizia Moratti. Alla guida della task force, che deve evitare il collasso, c'è il direttore socio-sanitario dell'Asst Brianza Guido Grignaffini.

AUMENTANO GLI HUB Da oggi il Gruppo San Donato prende in carico il punto tamponi massivo a Rho-Fiera, «con 10 linee in modalità drive-through». In fase iniziale, «l'apertura è di 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno». Ha invece debuttato ieri il mega hub nell'ex-caserma dell'Aeronautica di Gallarate, provincia di Varese: il primo giorno è stato letteralmente preso d'assalto, con la coda di macchine in fila lunga alcuni chilometri. Qui, possono recarsi i soggetti sintomatici, coloro che sono a fine isolamento e chi rientra dall'estero. E ancora: il centro al Policlinico in via Pace è passato da due a dieci linee operative, quello di Asst San Paolo è aperto fino alle 21, come quelli del San Carlo e di Trenno dove sono state aggiunte 8 nuove linee e i militari assicurano «che tamponeranno chiunque si presenti». Altre disponibilità sono state date dai privati: Gruppo Humanitas effettua 250 tamponi al giorno, che saliranno a 500 dal 10 gennaio. Multimedica, invece, 400.

FARMACIE E MEDICI DI BASE La strategia passa anche dalla collaborazione con le farmacie. «Abbiamo chiesto - spiega Grignaffini - la disponibilità ad allungare gli orari serali e di dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone perché sono contatti stretti». Infine, è stata inviata una lettera ai medici di famiglia per chiedergli di «testare i loro pazienti anche negli studi di cooperativa».

ANCORA CAOS Ieri è stata un'altra giornata di delirio. Al San Paolo (solo molecolari), alle 8, la coda di auto era di un chilometro con i vigili ad evitare ingorghi. Ore di attesa stimate: almeno 6. Idem al San Carlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

